Četiri muškarca napala novinara FoNet-a dok je izveštavao sa skupa kod Skupštine

Danas pre 1 sat  |  FoNet
Nepoznate osobe koje su došle iz šatorskog naselja na Trgu Nikole Pašića napale su noćas oko 23 časa novinara Novinske agencije FoNet Marka Čonjagića kod gradilišta u Kosovskoj ulici dok je izveštavao sa skupa podrške Dijani Hrka, majci Stefana Hrke poginulog u padu nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu.

Četvorica muškaraca, od kojih su trojica bila maskirana su reportera FoNeta koji je bio vidno obeležen u fluorescentnom prsluku sa press natpisom, prvo pokušali da uvuku u ograđeni prostor. Kada im to nije uspelo udarali su ga oborili i šutirali dok je bio na zemlji. Građani koji su svedočili napadu su dozivali policiju tražeći pomoć na napadnutog novinara.
