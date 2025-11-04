Četiri muškarca napala novinara FoNet-a dok je izveštavao sa skupa kod Skupštine

Nepoznate osobe koje su došle iz šatorskog naselja na Trgu Nikole Pašića napale su noćas oko 23 časa novinara Novinske agencije FoNet Marka Čonjagića kod gradilišta u Kosovskoj ulici dok je izveštavao sa skupa podrške Dijani Hrka, majci Stefana Hrke poginulog u padu nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu.

Četvorica muškaraca, od kojih su trojica bila maskirana su reportera FoNeta koji je bio vidno obeležen u fluorescentnom prsluku sa press natpisom, prvo pokušali da uvuku u ograđeni prostor. Kada im to nije uspelo udarali su ga oborili i šutirali dok je bio na zemlji. Građani koji su svedočili napadu su dozivali policiju tražeći pomoć na napadnutog novinara. Prišao je pripadnik Žandarmerije kome je Čonjagić rekao da je samo prolazio kada je napadnut. Žandarm mu je