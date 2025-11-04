Preminuo Dik Čejni

Dik Čejni, najmoćniji moderni potpredsednik Amerike i glavni arhitekta „rata protiv terorizma“, koji je pomogao da se SAD na osnovu pogrešnih pretpostavki uvuče u rat u Iraku, preminuo je, navodi se u saopštenju njegove porodice, javlja CNN. „Njegova voljena supruga, Lin, sa kojom je bio u braku 61 godinu, njegove ćerke Liz i Meri, kao i ostali članovi porodice bili su uz njega kada je preminuo“, navela je porodica, dodajući da je umro zbog komplikacija uzrokovanih