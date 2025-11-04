Vučić: Moramo razmotriti sve zahteve EU kako bismo brže postali član

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je danas izjavio da Srbija mora da razmotri zahteve Evropske unije i da shvati šta je radila loše da bi mogla da brže napreduje ka članstvu u EU. „Srbija nije otvorila nijedno poglavlje niti klaster u poslednje tri godine. mi smo jedina država koja nije uvela sanckije Rusiji, ali smo uvek podržavali teritorijalni integritet Ukrajine. Verujem da moramo da razmotrimo sve zahteve EU i da shvatimo šta radimo loše i da napredujemo