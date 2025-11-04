Aktivista Isidor Stefanović započeo štrajk glađu u znak podrške Dijani Hrki

Koordinator pokreta "Ćale, ovo je za tebe" za jug Srbije Isidor Stefanović započeo je štrajk glađu ispred zgrade Skupštine Vranja, u znak solidarnosti sa Dijanom Hrkom, koja takođe štrajkuje glađu.

On je svoj štrajk glađu započeo danas u 11.52 časa, prenosi Jugpress. Stefanović je poručio "da će štrajkovati mirno i dostojanstveno sve dok mu to dopusti narušeno zdravlje, preživljena dva infarkta". "Stupam u štrajk glađu u znak solidarnosti sa Dijanom Hrkom, majkom Stefana koji je poginuo prilikom pada nadstrešnice u Novom Sadu pre jedne godine. Gospođa Hrka je postavila tri uslova, a ja dodajem još jedan, da ostavku podnese gradonačelnik Vranja Slobodan
