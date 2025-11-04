Milićević najoštrije osudio incident u Splitu: Duboko uvredljiv ispad mržnje

BEOGRAD - Ministar bez portfelja zadužen za odnose sa dijasporom Đorđe Milićević najoštrije je osudio sraman i nedopustiv incident u Splitu, gde je grupa od oko pedeset maskiranih huligana prekinula srpsko kulturno veče, uzvikujući ustaški pozdrav "Za dom spremni".

On je istakao da takav čin nije samo napad na jednu kulturnu manifestaciju, već duboko uvredljiv ispad mržnje, usmeren protiv srpskog naroda, njegove kulture i njegovog dostojanstva, saopšteno je iz Kabineta ministra. "Događaj u Splitu nije usamljen incident, već još jedan u nizu napada na Srbe, na kulturu i na pokušaje da se očuvaju vrednosti zajedništva i međusobnog poštovanja. Ono što posebno zabrinjava jeste činjenica da su među napadačima bili mladi ljudi,