Preminuo nekadašnji potpredsednik SAD Dik Čejni

VAŠINGTON - Nekadašnji potpredsednik Sjedinjenih Američkih Država i blizak saradnik bivšeg predsednika Džordža V. Buša Dik Čejni preminuo je danas u 84. godini, preneo je Si-En-En.

Dik Čejni je bio Bušov potpredsednik u oba mandata, od 2001. do 2009. godine, i smatra se glavnim idejnim tvorcem ''rata protiv terorizma'' i jednim od zastupnika stupanja SAD u rat protiv Iraka na osnovu pogrešnih pretpostavki. Smatran je tvrdokornim republikancem i konzervativcem, a unutar Republikanske partije naišao je na neodobravanje zbog kritika sadašnjeg predsednika Donalda Trampa, koga je nazvao ''kukavicom'' i ''najvećom pretnjom zemlji ikad''. Čejni je