Poslanici ocenjuju da će izmene Zakona o jbs unaprediti izborni proces

Poslanici vladajuće koalicije podržali su danas izmene Zakona o jedinstvenom biračkom spisku, koji je rezultat parlamentarnog dijaloga o unapređenju izbornih uslova, ukazujući da će se njihovim usvajanjem unaprediti izborni proces i stvoriti uslovi za dalji napredak Srbije na evropskom putu, dok su poslanici opozicije izneli sumnju da će doći do suštinske promene izbornog procesa. Poslanik Socijalističke partije Srbije Dušan Bajatović rekao je da će SPS podržati