Danas ste promenljivog raspoloženja ili vas muči glavobolja? Evo šta je mogući razlog!

Republički hidrometeorološki zavod je objavio novu biometeorološku prognozu.

Očekivana biometeorološka situacija u utorak, 4. novembra, može imati nepovoljan uticaj na hronično obolele i osetljive osobe, a naročit oprez se savetuje srčanim bolesnicima. Moguće meteoropatske reakcije su promenljivo raspoloženje i glavobolja, naveo je Republički hidrometeorološki zavod. Usled očekivane biometeorološke situacije u sredu, 5. novembra, oprez se savetuje astmatičarima i srčanim bolesnicima. Pad radne sposobnosti, poremećaj sna i glavobolja su