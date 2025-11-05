U Beogradu sajam vina i hrane od 22. do 25. novembra

Forbes pre 1 sat  |  Agencije
Na Beogradskom sajmu od 22. do 25. novembra biće održan sajam „Vinska vizija Otvorenog Balkana“ (Wine Vision by Open Balkan), na kom će više od 600 izlagača predstaviti vina, destilate, delikatesnu hranu i turističke ponude iz Srbije i regiona, najavila je danas Privredna komora Srbije (PKS).

Manifestacija „Vinska vizija Otvorenog Balkana“, jedan je od najvećih i najznačajnijih vinskih i gastronomskih događaja u Evropi ;nastao je kao ;plod inicijative Otvoreni Balkan koja povezuje Srbiju, Severnu Makedoniju i Albaniju.U Beogradu će se, tokom četiri dana, okupiti profesionalci, vinski entuzijasti, ugostitelji, trgovci i o svi oni koji veruju da vino i hrana povezuju ljude, kulture i tradicije. Program sajma obuhvata i bogat niz edukacija, radionica,
