Večeras najveći supermesec u 2025

Sremska Mitrovica / Beograd – Na nebu iznad Srbije večeras će zasijati najveći supermesec u ovoj godini, koji će biti osam odsto veći i čak 16 odsto svetliji od prosečnog punog meseca.

Prema podacima astronoma, pun Mesec će svoj maksimum dostići u 14.19 sati po beogradskom vremenu, dok će najbolji vizuelni efekat biti vidljiv nakon zalaska Sunca, kada Mesec bude nisko na horizontu. Tada će izgledati masivnije, zlatnožute boje i izuzetno svetao. Supermesec nastaje zato što Mesec ne kruži oko Zemlje po savršenoj kružnici, već eliptično, pa se povremeno nađe bliže našoj planeti. U ovoj tački, tzv. perigeju, udaljen je oko 350.000 kilometara, dok je