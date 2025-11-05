Večeras najveći supermesec u 2025

Ozon pre 43 minuta
Večeras najveći supermesec u 2025

Sremska Mitrovica / Beograd – Na nebu iznad Srbije večeras će zasijati najveći supermesec u ovoj godini, koji će biti osam odsto veći i čak 16 odsto svetliji od prosečnog punog meseca.

Prema podacima astronoma, pun Mesec će svoj maksimum dostići u 14.19 sati po beogradskom vremenu, dok će najbolji vizuelni efekat biti vidljiv nakon zalaska Sunca, kada Mesec bude nisko na horizontu. Tada će izgledati masivnije, zlatnožute boje i izuzetno svetao. Supermesec nastaje zato što Mesec ne kruži oko Zemlje po savršenoj kružnici, već eliptično, pa se povremeno nađe bliže našoj planeti. U ovoj tački, tzv. perigeju, udaljen je oko 350.000 kilometara, dok je
Otvori na ozon.rs

Povezane vesti »

5. novembar 2025 – Najbliži pun Mesec u godini!

5. novembar 2025 – Najbliži pun Mesec u godini!

Kosmički glasnik pre 1 sat
Danas najveći supermesec u godini: Moćan, sjajan i upečatljiv

Danas najveći supermesec u godini: Moćan, sjajan i upečatljiv

Moj Novi Sad pre 1 sat
Danas se očekuje najveći supermesec u godini, biće osam odsto veći od proseka

Danas se očekuje najveći supermesec u godini, biće osam odsto veći od proseka

Sputnik pre 1 sat
Danas najveći supermesec u ovoj godini: Biće znatno veći i svetliji

Danas najveći supermesec u ovoj godini: Biće znatno veći i svetliji

Radio 021 pre 2 sata
Danas se očekuje najveći supermesec u godini, biće osam odsto veći od proseka

Danas se očekuje najveći supermesec u godini, biće osam odsto veći od proseka

RTV pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Sremska Mitrovica

Društvo, najnovije vesti »

(BLOG) Dijana Hrka četvrti dan štrajkuje glađu: Autoprevoznik Jaćimović poručuje da nisu krivi veterani

(BLOG) Dijana Hrka četvrti dan štrajkuje glađu: Autoprevoznik Jaćimović poručuje da nisu krivi veterani

N1 Info pre 8 minuta
Dan uživo: Izvinjenje zaboravite

Dan uživo: Izvinjenje zaboravite

N1 Info pre 7 minuta
Jaćimović: Prevarila nas je policija, oduzet mi je autobus, ali ne odustajem - i danas stižem u Beograd

Jaćimović: Prevarila nas je policija, oduzet mi je autobus, ali ne odustajem - i danas stižem u Beograd

N1 Info pre 13 minuta
Kakva je situacija ispred Skupštine Srbije: Saobraćaj u Takovskoj ulici i Bulevaru kralja Aleksandra redovan (VIDEO)

Kakva je situacija ispred Skupštine Srbije: Saobraćaj u Takovskoj ulici i Bulevaru kralja Aleksandra redovan (VIDEO)

Euronews pre 43 minuta
Dijana Hrka

Dijana Hrka

Peščanik pre 7 minuta