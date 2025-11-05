Novosadski studenti pozivaju na podršku Hrki ispred Skupštine Srbije: "Dijana, stižemo"

Novosadski studenti krenuće danas za Beograd kako bi pružili podršku Dijani Hrki, čiji je sin Stefan nastradao u padu nadstrešnice Železničke stanice u Novom Sadu.

"Dijana stižemo", poručuju kratko studenti. Oni su pozvali sve građane na protest podrške Hrki od 17 časova ispred Narodne skupštine. View this post on Instagram A post shared by Studentska KoMora (@studentskakomora) Osim Novosađana, svoj dolazak najavili su i studenti iz Niša. "Dijana je od početka bila uz sve nas, hrabra, istrajna i dostojanstvena u svojoj borbi za istinu i pravdu za svog sina. Sada smo joj potrebniji više nego ikada, da pokažemo da u toj borbi