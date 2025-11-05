Svedok stravičnog požara u Tuzli: "Najpotresniji prizor koji sam ikada video"

Prema poslednjim informacijama, požar u Tuzli je ugašen, ali se još uvek proverava da li ima dodatnih žrtava.

U Tuzli vlada stanje šoka nakon strašne tragedije koja je u utorak navečer pogodila grad. U požaru koji je izbio u Domu penzionera poginulo je najmanje 10 osoba, dok je njih 20 povređeno i prebačeno u bolnicu. Strahuje se da broj žrtava možda nije konačan. Požar je ugašen nešto posle 22 sata, a u toku je uviđaj kako bi se utvrdili uzroci nesreće, piše Večernji. Vozila hitne pomoći jurila su ulicama, a članovi porodica pokušavali su da dođu do bilo kakvih