Evo gde se tri dana krio ubica iz Leskovca Detalji hapšenja Dalibora Demirovića

Alo pre 35 minuta
Evo gde se tri dana krio ubica iz Leskovca Detalji hapšenja Dalibora Demirovića

Osumnjičenom јe određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu priјavu, biti sproveden u Više јavno tužilaštvo u Leskovcu

Dalibor Demirović, osumnjičen da je ubio svoju partnerku Katarinu G, pronađen je u napuštenoj kući u svom selu. Naime osumnjičeni za ubistvo nije izašao iz svog sela i nalazio se u blizini svoje kuće u kojoj je na brutalan način usmrtio Katarinu G., a zatim telo sklonio u frižider. Kako smo pisali, policajci u Leskovcu, nakon intenzivnog rada pronašli su sinoć Dalibora Demirovića (43) iz Pečenjevca, osumnjičenog da јe izvršio krivično delo teško ubistvo. On se
Otvori na alo.rs

Povezane vesti »

"Uhapšen tri dana nakon što je počinio zločin": Poznato gde se osumnjičeni za Katarinino ubistvo skrivao

"Uhapšen tri dana nakon što je počinio zločin": Poznato gde se osumnjičeni za Katarinino ubistvo skrivao

Mondo pre 1 sat
Uzeo prijatelju pare, a drugome prodao poslovni prostor: Kraljevčanin ojadio druga za silne pare!

Uzeo prijatelju pare, a drugome prodao poslovni prostor: Kraljevčanin ojadio druga za silne pare!

Kurir pre 44 minuta
Uhapšen muškarac zbog prodaje istog poslovnog prostora dvojici ljudi Uzeo veliki novac

Uhapšen muškarac zbog prodaje istog poslovnog prostora dvojici ljudi Uzeo veliki novac

Alo pre 35 minuta
Kod rume uhapšen novopazarac zbog šverca Oduzeto 3.080 paklica cigareta

Kod rume uhapšen novopazarac zbog šverca Oduzeto 3.080 paklica cigareta

Alo pre 56 minuta
Uhapšen osumnjičeni za ubistvo vanbračne supruge u selu kod Leskovca

Uhapšen osumnjičeni za ubistvo vanbračne supruge u selu kod Leskovca

Beta pre 1 sat
Uhapšen ubica iz Leskovca

Uhapšen ubica iz Leskovca

Vesti online pre 1 sat
Uhapšen osumnjičeni za teško ubistvo u Pečenjevcu

Uhapšen osumnjičeni za teško ubistvo u Pečenjevcu

ROMinfomedia pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

LeskovacTužilaštvo

Vojvodina, najnovije vesti »

Bez sertifikata poljoprivrednici neće moći da kupe pesticide, a neće imati pravo ni na subvencije

Bez sertifikata poljoprivrednici neće moći da kupe pesticide, a neće imati pravo ni na subvencije

I Love Zrenjanin pre 1 minut
Održana 85. sednica Gradskog veća, za sutra zakazana sednica Skupštine grada

Održana 85. sednica Gradskog veća, za sutra zakazana sednica Skupštine grada

I Love Zrenjanin pre 1 minut
Produžava se trasa linije 14 Evo kuda će se ubuduće kretati startuje od ovog datuma

Produžava se trasa linije 14 Evo kuda će se ubuduće kretati startuje od ovog datuma

Dnevnik pre 6 minuta
Od petka duža trasa autobuske linije 14 do novog stajališta u Veterniku

Od petka duža trasa autobuske linije 14 do novog stajališta u Veterniku

Radio 021 pre 36 minuta
JGSP: Linija 14 – Produženje trase do novog stajališta u Veterniku

JGSP: Linija 14 – Produženje trase do novog stajališta u Veterniku

RTV pre 41 minuta