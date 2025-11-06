Evo gde se tri dana krio ubica iz Leskovca Detalji hapšenja Dalibora Demirovića

Osumnjičenom јe određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu priјavu, biti sproveden u Više јavno tužilaštvo u Leskovcu

Dalibor Demirović, osumnjičen da je ubio svoju partnerku Katarinu G, pronađen je u napuštenoj kući u svom selu. Naime osumnjičeni za ubistvo nije izašao iz svog sela i nalazio se u blizini svoje kuće u kojoj je na brutalan način usmrtio Katarinu G., a zatim telo sklonio u frižider. Kako smo pisali, policajci u Leskovcu, nakon intenzivnog rada pronašli su sinoć Dalibora Demirovića (43) iz Pečenjevca, osumnjičenog da јe izvršio krivično delo teško ubistvo. On se