Vremenska prognoza za četvrtak, 6. novembar: Danas ujutro magla, tokom dana pretežno sunčano

Beta pre 1 sat

U Srbiji će danas ujutro ponegde na zapadu Vojvodine, po kotlinama i dolinama reka biti kratkotrajna magla, a u severnim, zapadnim i centralnim predelima Srbije mestimično i slab prizemni mraz, dok će tokom dana biti pretežno sunčano, osim na istoku i jugu Srbije gde će biti oblačno, od sredine dana sa kišom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab do umeren istočni i jugoistočni vetar, u donjem Podunavlju povremeno i jak. Najniža temperatura će se kretati od nula do šest stepeni, a najviša dnevna od 12 do 16 stepeni.U Beogradu će ujutro biti hladno, na širem području grada slab prizemni mraz i kratkotrajna magla a tokom dana pretežno sunčano uz slab do umeren istočni i jugoistočni vetar. Najniža temperatura će se kretati od jedan do pet stepeni Celzijusa, najviša dnevna oko 16 stepeni. Krajem dana očekuje se naoblačenje.

(Beta, 06.11.2025)

Povezane vesti »

Danas će u Sremskoj Mitrovici biti pretežno sunčano i suvo.

Danas će u Sremskoj Mitrovici biti pretežno sunčano i suvo.

Ozon pre 17 minuta
Vremenska prognoza za četvrtak, 6. novembar: Danas ujutro magla, tokom dana pretežno sunčano

Vremenska prognoza za četvrtak, 6. novembar: Danas ujutro magla, tokom dana pretežno sunčano

Radio sto plus pre 1 sat
Jesen polako pokazuje zube Prizemni mraz i magla na severu evo kakvo nas vreme očekuje za vikend

Jesen polako pokazuje zube Prizemni mraz i magla na severu evo kakvo nas vreme očekuje za vikend

Dnevnik pre 1 sat
Kiša stiže na istok i jug Srbije: evo kakvo nas vreme čeka

Kiša stiže na istok i jug Srbije: evo kakvo nas vreme čeka

Glas juga pre 51 minuta
Jesenje vreme

Jesenje vreme

Zoom UE pre 2 sata
Danas će biti pretežno sunčano vreme, temperatura do 16 stepeni

Danas će biti pretežno sunčano vreme, temperatura do 16 stepeni

Glas Zapadne Srbije pre 2 sata
Pretežno sunčano, kiša u delovima Srbije

Pretežno sunčano, kiša u delovima Srbije

RTS pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

VojvodinaVremenska prognoza

Vojvodina, najnovije vesti »

Raspored iznošenja kabastog otpada iz seoskih mesnih zajednica

Raspored iznošenja kabastog otpada iz seoskih mesnih zajednica

I Love Zrenjanin pre 36 minuta
NAJAVA: Mali kustosi – velike priče: Premijera videa „Životinje našeg podneblja“ u Narodnom muzeju Narodni muzej Zrenjanin…

NAJAVA: Mali kustosi – velike priče: Premijera videa „Životinje našeg podneblja“ u Narodnom muzeju Narodni muzej Zrenjanin

Volim Zrenjanin pre 21 minuta
Danas će u Sremskoj Mitrovici biti pretežno sunčano i suvo.

Danas će u Sremskoj Mitrovici biti pretežno sunčano i suvo.

Ozon pre 17 minuta
Gradski prevoznik kupuje opremu za međumesnu stanicu Nove barijere za ulaz na perone ponude se dostavljaju do ovog datuma

Gradski prevoznik kupuje opremu za međumesnu stanicu Nove barijere za ulaz na perone ponude se dostavljaju do ovog datuma

Dnevnik pre 7 minuta
Vremenska prognoza za četvrtak, 6. novembar: Danas ujutro magla, tokom dana pretežno sunčano

Vremenska prognoza za četvrtak, 6. novembar: Danas ujutro magla, tokom dana pretežno sunčano

Beta pre 1 sat