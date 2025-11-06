Roditelji učenika Jovine gimnazije zatražili hitan prijem kod ministra prosvete

Moj Novi Sad pre 1 sat
Roditelji učenika Jovine gimnazije zatražili hitan prijem kod ministra prosvete

Roditelji učenika Gimnazije "Jovan Jovanović Zmaj" u Novom Sadu, danas su zvaničnim dopisom zatražili hitan prijem kod ministra prosvete Dejana Vuka Stankovića, "zbog nagomilanih problema u ovoj školi, zbog kojih je učenicima ugroženo Ustavom zagarantovano pravo na obrazovanje".

U pismu koje su svojeručno potpisali izabrani predstavnici roditelja iz Jovine gimnazije navodi se da je direktor Radivoje P. Stojković raselio učenike u tri škole, a zgradu gimnazije zaključao, pod izgovorom nebezbednosti, iako je građevinska inspekcija zabranila korišćenje samo dve prostorije gimnazije i to zbog nelegalnih radova na kupoli zgrade. Roditelji navode i da učenicima neretko predaju nestručni nastavnici, a da sam direktor retko drži sopstvene časove i
