VJT: Policajac pucao na devojku koja ga je napala nožem u PS Savski venac

Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da je rano jutros 24-godišnja državljanka Bosne i Hercegovine pokušala nožem da ubije policajca u PS Savski venac koji je nakon opomene i upozorenja ispalio više projektila iz službenog oružja u vazduh i u pod, od kojih je jedan projektil osumnjičenu pogodio u nogu. – Dežurni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu obavio je uviđaj na licu mesta u PS Savski venac gde je noćas oko 4 časa 24-godišnja državljanka