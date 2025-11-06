Ministar finansija: Vlada Srbije danas o državnom budžetu za 2026, parlament krajem novembra

Ministar finansija Siniša Mali je kazao da će se predlog državnog budžeta za narednu godinu danas naći na sednici Vlade Srbije.

On je za Radio televiziju Srbije izrazio očekivanje i da će poslanici Skupštine Srbije o državnom budžetu raspravljati krajem novembra. Mali je kazao i da će uz budžet u parlamentu tada biti i „ne manje od 40 do 50 zakona“ iz raznih oblasti. Vlada Srbije daje još pola milijarde dinara za rad institucija na Kosovu