Đoković u grupi sa Alkarasom, Fricom i De Minorom

Završni ATP turnir biće održan od 9. do 16. novembra

Srpski teniser Novak Đoković će biti u grupi sa Karlosom Alkarasom, Tejlorom Fricom i Aleksom de Minorom na završnom ATP turniru u Torinu, odlučeno je današnjim žrebom. Đoković, Alkaras, Fric i De Minor će biti u Grupi "Džimi Konors", dok se u Grupi "Bjern Borg" trenutno nalaze Janik Siner, Aleksandar Zverev i Ben Šelton. Poslednji učesnik Grupe "Bjern Borg" biće ili Feliks Ože-Alijasim, ili Lorenco Muzeti, u zavisnosti od toga koji od njih dvojice završi nedelju