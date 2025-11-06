Đoković u grupi sa Alkarasom, Fricom i De Minorom

Politika pre 46 minuta
Đoković u grupi sa Alkarasom, Fricom i De Minorom

Završni ATP turnir biće održan od 9. do 16. novembra

Srpski teniser Novak Đoković će biti u grupi sa Karlosom Alkarasom, Tejlorom Fricom i Aleksom de Minorom na završnom ATP turniru u Torinu, odlučeno je današnjim žrebom. Đoković, Alkaras, Fric i De Minor će biti u Grupi "Džimi Konors", dok se u Grupi "Bjern Borg" trenutno nalaze Janik Siner, Aleksandar Zverev i Ben Šelton. Poslednji učesnik Grupe "Bjern Borg" biće ili Feliks Ože-Alijasim, ili Lorenco Muzeti, u zavisnosti od toga koji od njih dvojice završi nedelju
Otvori na politika.rs

Povezane vesti »

Nepoznanica za Novaka u Atini: Čeka ga Portugalac protiv koga nikada nije igrao

Nepoznanica za Novaka u Atini: Čeka ga Portugalac protiv koga nikada nije igrao

Sputnik pre 9 minuta
Novak demantovao vest koja je odjeknula: „Ne znam odakle mu te informacije“

Novak demantovao vest koja je odjeknula: „Ne znam odakle mu te informacije“

Nova pre 15 minuta
Novak Đoković saznao imena rivala ako bude igrao na Završnom mastersu u Torinu

Novak Đoković saznao imena rivala ako bude igrao na Završnom mastersu u Torinu

Danas pre 40 minuta
Đoković u grupi sa Alkarasom, Fricom i De Minorom na završnom turniru u Torinu

Đoković u grupi sa Alkarasom, Fricom i De Minorom na završnom turniru u Torinu

Radio sto plus pre 49 minuta
Đoković u misiji osvajanja Atine, Boržes na putu do polufinala

Đoković u misiji osvajanja Atine, Boržes na putu do polufinala

RTS pre 39 minuta
Đoković u grupi sa Alkarasom, Fricom i De Minorom na završnom turniru u Torinu

Đoković u grupi sa Alkarasom, Fricom i De Minorom na završnom turniru u Torinu

Novi magazin pre 19 minuta
Novak Đoković dobija neočekivane pare od ATP-a! Evo o čemu se radi, čeka ga fina svota novca

Novak Đoković dobija neočekivane pare od ATP-a! Evo o čemu se radi, čeka ga fina svota novca

Telegraf pre 19 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Novak ĐokovićŽrebATPTorinoATP turnirDžimi KonorsJanik Siner

Sport, najnovije vesti »

Problemi uoči partizana: Barcokas na mukama pred duel u Pireju!

Problemi uoči partizana: Barcokas na mukama pred duel u Pireju!

Hot sport pre 5 minuta
Legendarnom treneru kuća u požaru izgorela do temelja: Vatra buknula i sve progutala! Pojavio se snimak užasa, ovo se ne viđa…

Legendarnom treneru kuća u požaru izgorela do temelja: Vatra buknula i sve progutala! Pojavio se snimak užasa, ovo se ne viđa ni u horor filmovima! Video

Kurir pre 6 minuta
Zbog Partizana, Bajern pred najtežim izazovom u istoriji

Zbog Partizana, Bajern pred najtežim izazovom u istoriji

Sportski žurnal pre 9 minuta
Zvezda traži iskupljenje, Lil dolazi na "Marakanu"

Zvezda traži iskupljenje, Lil dolazi na "Marakanu"

Sportske.net pre 9 minuta
Novak demantovao vest koja je odjeknula: „Ne znam odakle mu te informacije“

Novak demantovao vest koja je odjeknula: „Ne znam odakle mu te informacije“

Nova pre 15 minuta