Aston Vila obezbedila važan potpis: Džon Mekgin produžio ugovor do juna 2028.

Fudbaler Aston Vile i reprezentativac Škotske, Džon Mekgin produžio je ugovor sa klubom iz Birmingema do juna 2028. godine, saopštio je danas engleski premijerligaš.

Mekgin je imao ugovor sa Aston Vilom do 2027. godine, ali je škotski fudbaler odlučio da produži saradnju sa engleskim klubom do 2028. On je kapiten tima iz Birmingema. Inače, Mekgin (31) je član Aston Vile od 2018. godine, a za ekipu iz Birmingema je odigrao 299 utakmica u svim takmičenjima i postigao je 33 gola. Aston Vila se popravila posle katastrofalnog starta sezone i sada je na 11. mestu na tabeli sa 15 bodova, a prošlog vikenda je poražena od Liverpula pre