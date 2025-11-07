AMSS: Pojačan saobraćaj pred produženi vikend povodom Dana primirja

Beta pre 1 sat

Pred produženi vikend povodom Dana primirja očekuje se pojačan saobraćaj najpre u gradovima, a zatim i na putevima ka banjama, turističkim centrima i vikend naseljima.

Najopterećeniji će biti autoputevi, pa se vozačima savetuje dodatni oprez, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije.Nema zadržavanja vozila na naplatnim stanicama ni na putničkim terminalima graničnih prelaza.

Kamioni na izlazu iz zemlje na prelazu Batrovci čekaju tri sata, Horgoš dva sata, Kelebija dva sata.

(Beta, 07.11.2025)

