Od Sarajeva preko Ukrajine do Ćacilenda: Ko je na protestu u Beogradu pretio ubistvom?

Kada su se u nedelju 2. oktobra pristalice i protivnici vlasti u Srbiji našli jedni naspram drugih, u i oko šatorskog naselja popularno nazvanog „Ćacilend“ u centru Beograda, među podržavocima vlasti kamere su zabeležile muškarca koji je protivnicima pokretom ruke preko vrata poslao jasnu poruku.

Koristeći open-source alate Radio Slobodna Evropa (RSE) je utvrdio da je osoba koja preti ubistvom, Zlatko Novković, američki državljanin, srpskog porekla, koji poseduje i ruski pasoš. Mrežama su se vrlo brzo proširili arhivski snimci iz vremena rata u BiH, na kojima je Novković među pripadnicima paramilitarnih četničkih formacija u Trnovu i na Igmanu, kod Sarajeva. Na društvenim mrežama on tvrdi da je bio u Mariupolju, ukrajinskom gradu kojeg su ruske snaga