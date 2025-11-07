Povremeno kiša, do 13 stepeni

Umereno do potpuno oblačno i malo hladnije. Na severozapadu i zapadu Srbije uglavnom suvo, u ostalim krajevima mestimično s kišom, na visokim planinama ujutro je moguć i kratkotrajni sneg, a više padavina se očekuje u prvom delu dana na jugu, jugoistoku i istoku zemlje. Vetar slab i umeren, u donjem Podunavlju povremeno i jak istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od 2 do 8, najviša dnevna od 10 do 14 stepeni. U Kragujevcu uglavnom oblačno, povremeno sa kišom i