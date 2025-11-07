Bugarska preuzela kontrolu nad rafinerijom komplanije Lukoil

Nova ekonomija pre 27 minuta
Bugarska preuzela kontrolu nad rafinerijom komplanije Lukoil

Bugarski parlament je danas doneo zakon kojim se pod državnu kontrolu stavlja rafinerija ruske grupe Lukoil u Burgasu, na Crnom moru, prenosi Nova.rs.

To je posledica sankcija SAD uvedenih u oktobru protiv tog ruskog naftnog giganta, koje su zabrinule Vladu Bugarsku da bi po sankcijama morala da se zatvori ta ruska rafinerija, najveća kompaniji u Bugarskoj s prometom od 4,68 milijardi evra 2024. godine. Američke sankcije, koje će stupiti na snagu 21. novembra, „dovešće do prestanka rada rafinerije (…) zbog odbijanja svih strana da izvrše plaćanja kompanijama koje pripadaju Lukoilu“, objasnili su članovi
