Kragujevac: Vremenska prognoza za predstojeći vikend (od 7. do 11. novembra)

Kragujevac: Vremenska prognoza za predstojeći vikend (od 7. do 11. novembra)

Danas će u Srbiji biti umereno do potpuno oblačno i malo hladnije.

Na severozapadu i zapadu biće uglavnom suvo, u ostalim krajevima mestimično s kišom, na visokim planinama ujutro je moguć i kratkotrajni sneg, a više padavina se očekuje u prvom delu dana na jugu, jugoistoku i istoku zemlje. Vetar će biti slab i umeren, u donjem Podunavlju povremeno i jak istočni i jugoistočni. Najviša temperatura biće od 10 do 14 stepeni. U Kragujevcu i Šumadiji očekuje se umereno oblačno vreme, a tokom poslepodneva moguća je i kiša.. Najniža,
