Jasna Šekarić veruje u medalje: "Neće nas poremetiti kasni termin"

Šef stručnog štaba i selektor za pištolj streljačke reprezentacije Srbije Jasna Šekarić izjavila je da se u njenom timu nalaze strelci koji poseduju kvalitet da se bore za medalje na predstojećem Svetskom seniorskom prvenstvu u disciplinama vazdušnim i malokalibarskim oružjem u Kairu. "Imamo strelce koji mogu da se bore za plasmane u finala, a potom i za medalje", navela je Šekarić, preneo je danas Streljački savez Srbije (SSS). Takmičenje na Svetskom prvenstvu u