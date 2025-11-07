Jasna Šekarić veruje u medalje: "Neće nas poremetiti kasni termin"

Sportske.net pre 5 sati  |  Sportske.net, Beta
Jasna Šekarić veruje u medalje: "Neće nas poremetiti kasni termin"
Šef stručnog štaba i selektor za pištolj streljačke reprezentacije Srbije Jasna Šekarić izjavila je da se u njenom timu nalaze strelci koji poseduju kvalitet da se bore za medalje na predstojećem Svetskom seniorskom prvenstvu u disciplinama vazdušnim i malokalibarskim oružjem u Kairu. "Imamo strelce koji mogu da se bore za plasmane u finala, a potom i za medalje", navela je Šekarić, preneo je danas Streljački savez Srbije (SSS). Takmičenje na Svetskom prvenstvu u
Otvori na sportske.net

Povezane vesti »

Legendarna Jasna Šekarić: Imamo strelce koji mogu da se bore za finale i medalje!

Legendarna Jasna Šekarić: Imamo strelce koji mogu da se bore za finale i medalje!

Kurir pre 49 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Svetsko prvenstvo

Sport, najnovije vesti »

Da li je ovo AI simulacija ili stvarna košarka?

Da li je ovo AI simulacija ili stvarna košarka?

Velike priče pre 39 minuta
Legendarna Jasna Šekarić: Imamo strelce koji mogu da se bore za finale i medalje!

Legendarna Jasna Šekarić: Imamo strelce koji mogu da se bore za finale i medalje!

Kurir pre 49 minuta
Evo gde možete da gledate meč olimpijakos - Partizan: Evroligaški spektakl u Atini

Evo gde možete da gledate meč olimpijakos - Partizan: Evroligaški spektakl u Atini

Kurir pre 49 minuta
Može li Partizan da napravi veliko iznenađenje?! Crno-beli praktično otipsani pred teško gostovanje

Može li Partizan da napravi veliko iznenađenje?! Crno-beli praktično otipsani pred teško gostovanje

Kurir pre 4 minuta
Odbojkašice saznale raspored u Brnu: Srbija počinje EP 2026. godine utakmicom protiv Austrije

Odbojkašice saznale raspored u Brnu: Srbija počinje EP 2026. godine utakmicom protiv Austrije

Kurir pre 54 minuta