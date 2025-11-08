Mitrovdan, praznik kada se ne grde deca a žene nikako u ruke ne uzimaju ove tri stvari

Bujanovac, 8. novembar 2025. – Sveti Dimitrije ili Mitrovdan danas obeležavaju vernici i Srpska pravoslavna crkva (SPC), praznik poznat i kao hajdučki rastanak i početak zime pre zvaničnog kalendara.

Kao krsnu slavu Mitrovdan obeležavaju i pojedine porodice u Bujanovcu. Mitrovdan je posvećen antičkom komandantu Soluna iz trećeg veka, mučenom i pogubljenom zbog širenja hrišćanstva, piše portal RTS. Solunski hrišćani Dimitrija su tajno sahranili. Na mestu njegovog groba kasnije je podignuta crkva i proglašen je zaštitnikom grada Soluna. OBIČAJI I VEROVANJA Narodna verovanja kažu da uoči Mitrovdana treba da je svako kod svoje kuće, jer ko tada ne bude u svom domu,