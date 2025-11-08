Đoković pokorio atinu za 101. Titulu u karijeri: Novak u epskom trileru u finalu nadigrao Muzetija

Srpski teniser Novak Đoković osvojio je 101. titulu u karijeri pobedom nad Lorencom Muzetijem u tri odigrana seta u Atini - 4:6, 6:3, 7:5.

Meč je trajao tri sata, a Đoković je stigao do 101 titule u karijeri. Ujedno, Novak je međusobni skor povećao na 9:1. Srbin se time približio Rodžeru Federeru na večnoj listi sa 101 titulom, s obzirom da Švajcarac ima 103, a ispred njih je i dalje Džimi Konors sa 109. Ujedno je osvojio 72. titulu na betonu, čime je prestigao Federera u tome na večnoj listi. Iza Đokovića su Ivan Lendl (96), Rafael Nadal (92), Pit Sampras (64), Andre Agasi (52), Endi Marej (46).