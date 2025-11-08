Đoković pokorio atinu za 101. Titulu u karijeri: Novak u epskom trileru u finalu nadigrao Muzetija

Dnevnik pre 1 dan
Đoković pokorio atinu za 101. Titulu u karijeri: Novak u epskom trileru u finalu nadigrao Muzetija

Srpski teniser Novak Đoković osvojio je 101. titulu u karijeri pobedom nad Lorencom Muzetijem u tri odigrana seta u Atini - 4:6, 6:3, 7:5.

Meč je trajao tri sata, a Đoković je stigao do 101 titule u karijeri. Ujedno, Novak je međusobni skor povećao na 9:1. Srbin se time približio Rodžeru Federeru na večnoj listi sa 101 titulom, s obzirom da Švajcarac ima 103, a ispred njih je i dalje Džimi Konors sa 109. Ujedno je osvojio 72. titulu na betonu, čime je prestigao Federera u tome na večnoj listi. Iza Đokovića su Ivan Lendl (96), Rafael Nadal (92), Pit Sampras (64), Andre Agasi (52), Endi Marej (46).
Otvori na dnevnik.rs

Povezane vesti »

Nole: Kraj sa srpskom zastavom? Bilo bi lepo, da li ću dogurati

Nole: Kraj sa srpskom zastavom? Bilo bi lepo, da li ću dogurati

Sport klub pre 4 sati
Novak uzeo trofej i onda pokazao kakav je šmeker: Ovaj potez mu Muzeti nikada neće zaboraviti

Novak uzeo trofej i onda pokazao kakav je šmeker: Ovaj potez mu Muzeti nikada neće zaboraviti

Mondo pre 6 sati
Atp Atina, najnovije vesti: Novak Đoković pobedio Lorenca Muzetija

Atp Atina, najnovije vesti: Novak Đoković pobedio Lorenca Muzetija

Večernje novosti pre 6 sati
Đoković osvojio 101. titulu u karijeri, postao najstariji šampion na ATP turniru

Đoković osvojio 101. titulu u karijeri, postao najstariji šampion na ATP turniru

Radio 021 pre 6 sati
Novak posle dramatičnog finala i titule: ''Ne znam odakle da počnem...''

Novak posle dramatičnog finala i titule: ''Ne znam odakle da počnem...''

Sportske.net pre 6 sati
Đoković preokretom do 101. trofeja u karijeri

Đoković preokretom do 101. trofeja u karijeri

Euronews pre 7 sati
Đoković na turniru u Atini osvojio 101. titulu u karijeri

Đoković na turniru u Atini osvojio 101. titulu u karijeri

Radio sto plus pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Novak ĐokovićAndre AgasiRafael NadalTorinoEndi MarejDžimi KonorsAtina

Sport, najnovije vesti »

Jokić ponovo izlazi na teren: Evo gde možete gledati direktan prenos meča Denver - Indijana

Jokić ponovo izlazi na teren: Evo gde možete gledati direktan prenos meča Denver - Indijana

Kurir pre 11 minuta
Novi Pazar stiže u humsku na megdan Partizanu: Evo gde možete gledati direktan prenos ovog meča

Novi Pazar stiže u humsku na megdan Partizanu: Evo gde možete gledati direktan prenos ovog meča

Kurir pre 5 minuta
Prve reči „propalog tenisera“ Novaka Đokovića nakon titule u Atini: „Ne znam odakle da počnem…“

Prve reči „propalog tenisera“ Novaka Đokovića nakon titule u Atini: „Ne znam odakle da počnem…“

Danas pre 2 sata
Novak Đoković doneo vrlo važnu odluku posle osvajanja titule u Atini

Novak Đoković doneo vrlo važnu odluku posle osvajanja titule u Atini

Danas pre 2 sata
Selektorski susreti u Pazovi, Paunović gledao fudbalerke Srbjie

Selektorski susreti u Pazovi, Paunović gledao fudbalerke Srbjie

Sportske.net pre 2 sata