Atp Atina, najnovije vesti: Novak Đoković pobedio Lorenca Muzetija

SRPSKI teniser Novak Đoković pokorio je Atinu. On je u finalu ovog turnira posle preokreta pobedio Lorenca Muzetija sa 4:6, 6:3, 7:5.

FOTO: Tanjug/AP/Thanassis Stavrakis Kad ga mnogi otpišu, on dokaže suprotno i pošalje poruku da je i dalje željan velikih pobeda i velikih trofeja. Nole je u glavnom gradu Grčke stigao do 101. titule u karijeri i približio se Rodžeru Federeru (103) po broju ukupnih pehara u karijeri. Džimi Konors je i dalje daleko (109), ali za Beogrđanina nijedan rekord nije nedostižan. Ovo je osvajaču 24 grend slem trofeja druga titula ove godine, prethodno je slavio u Ženevi.