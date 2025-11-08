Nole: Kraj sa srpskom zastavom? Bilo bi lepo, da li ću dogurati

Sport klub pre 2 sata  |  Autor: Stefan Davidović
Nole: Kraj sa srpskom zastavom? Bilo bi lepo, da li ću dogurati

Novak Đoković je svoju kolekciju trofeja obogatio 101.

ATP titulom, a na konferenciji za novinare, neizostavno je bilo i pitanje o tome koliko još planira da igra tenis. Na podsećanje da je rekao da želi da nastupi na Olimpijskim igrama 2028. u Los Anđelesu, šampion turnira u Atini kaže: „To nije cilj, ne bih mogao tako da ga nazovem. Tokom celog svog života i karijere sam uglavnom imao raspored u glavi za nekoliko godina unapred – šta želim, kako želim. Pošto sam ostvario apsolutno sve moguće ciljeve, rekao sam to za
Otvori na sportklub.rs

Povezane vesti »

Đoković pokorio atinu za 101. Titulu u karijeri: Novak u epskom trileru u finalu nadigrao Muzetija

Đoković pokorio atinu za 101. Titulu u karijeri: Novak u epskom trileru u finalu nadigrao Muzetija

Dnevnik pre 24 sata
Novak uzeo trofej i onda pokazao kakav je šmeker: Ovaj potez mu Muzeti nikada neće zaboraviti

Novak uzeo trofej i onda pokazao kakav je šmeker: Ovaj potez mu Muzeti nikada neće zaboraviti

Mondo pre 4 sati
Atp Atina, najnovije vesti: Novak Đoković pobedio Lorenca Muzetija

Atp Atina, najnovije vesti: Novak Đoković pobedio Lorenca Muzetija

Večernje novosti pre 4 sati
Đoković osvojio 101. titulu u karijeri, postao najstariji šampion na ATP turniru

Đoković osvojio 101. titulu u karijeri, postao najstariji šampion na ATP turniru

Radio 021 pre 5 sati
Novak posle dramatičnog finala i titule: ''Ne znam odakle da počnem...''

Novak posle dramatičnog finala i titule: ''Ne znam odakle da počnem...''

Sportske.net pre 5 sati
Đoković preokretom do 101. trofeja u karijeri

Đoković preokretom do 101. trofeja u karijeri

Euronews pre 5 sati
Đoković na turniru u Atini osvojio 101. titulu u karijeri

Đoković na turniru u Atini osvojio 101. titulu u karijeri

Radio sto plus pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Novak ĐokovićTenisOlimpijske igreATPLos AnđelesAtina

Sport, najnovije vesti »

Prve reči „propalog tenisera“ Novaka Đokovića nakon titule u Atini: „Ne znam odakle da počnem…“

Prve reči „propalog tenisera“ Novaka Đokovića nakon titule u Atini: „Ne znam odakle da počnem…“

Danas pre 44 minuta
Novak Đoković doneo vrlo važnu odluku posle osvajanja titule u Atini

Novak Đoković doneo vrlo važnu odluku posle osvajanja titule u Atini

Danas pre 44 minuta
Jokić ponovo izlazi na teren: Evo gde možete gledati direktan prenos meča Denver - Indijana

Jokić ponovo izlazi na teren: Evo gde možete gledati direktan prenos meča Denver - Indijana

Kurir pre 9 minuta
Selektorski susreti u Pazovi, Paunović gledao fudbalerke Srbjie

Selektorski susreti u Pazovi, Paunović gledao fudbalerke Srbjie

Sportske.net pre 40 minuta
Loša vest za selektora Paunovića uoči meča sa Engleskom: Vlahović prinudno izašao iz igre u dresu Juventusa

Loša vest za selektora Paunovića uoči meča sa Engleskom: Vlahović prinudno izašao iz igre u dresu Juventusa

Danas pre 1 sat