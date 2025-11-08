Novak uzeo trofej i onda pokazao kakav je šmeker: Ovaj potez mu Muzeti nikada neće zaboraviti

Novak Đoković je savladao Lorenca Muzetija u finalu turnira u Atini posle neverovatna tri sata borbe 4:6, 6:4: 7:5 i tako je došao do svoje 101. titule u karijeri.

Nakon nestvarnog meča, jednog od najboljih u sezoni kratko je rekao da je ovaj duel bio sjajan. "Neverovatno, tri sata, teškog meča fizički. Lorenco je igrao jako dobro, čestitam mu na sjajnom meču. Mogao je bilo od nas dvojice da pobedi. Osećam se kao kod kuće i sviđa mi se što su ljudi dolazlli da me podrže, zaista je publika bila neveroatna", naglasio je Novak odmah posle meča. A onda je pokazao koliko je veliki i kakav je šampion. Dok Je Lorenco Muzeti izlazio