Novak posle dramatičnog finala i titule: ''Ne znam odakle da počnem...''

Spektakularno finale turnira u Atini odigrali su večeras Novak Đoković i Lorenco Muzeti, a posle tri sata borbe srpski teniser je trijumfovao sa 2:1 u setovima i tako osvojio 101. titulu u karijeri.

Posle meča je usledila ceremonija dodele pehara, na kojoj je govorio i direktor turnira, Novakov brat Đorđe Đoković koji je šampiona Atine predstavio kao ''najvećeg koji je ikada igrao ovu igru''. ''Ovo je prvo izdanje turnira u Atini, želeo sam da dovedem jako dobre igrače i svima vam se zahvaljujem. Hvala svima'', rekao je Đorđe Đoković. Lorenco Muzeti je istakao da mu se Atina jako dopala i da će rado doći i naredne godine na ovaj turnir, a Novak Đoković je u