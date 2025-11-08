Đoković na turniru u Atini osvojio 101. titulu u karijeri

Peti teniser sveta pobedio je posle gotovo tri sata.

Muzeti je u trećem gemu prvog seta oduzeo servis Đokoviću, zadržao je prednost brejka i poveo u meču. Teniseri su u drugom setu osvajali gemove na svoje servise sve do osmog, kada je Đoković napravio brejk i poveo 5:3. On je posle toga osvojio gem na svoj servis i izborio treći set. Đoković je dobro počeo treći set, poveo je 3:1, ali je Muzeti uspeo da vrati brejk i izjednači na 3:3. Srpski teniser je vratio brejk, nakon što je na trećoj brejk lopti Muzeti napravio