Rhmz upozorava Srbiju čeka oblačan i kišovit vikend, od utorka sunce

Dnevnik pre 6 sati
BEOGRAD: Sutra će nakon maglovitog jutra u pojedinim delovima Srbije tokom dana biti umereno i potpuno oblačno vreme, na jugu i jugozapadu mestimično sa slabom kišom, navodi se u prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Duvaće slab do umeren južni vetar, na severu slab severni.

Najniža temperatura biće od 3 do 9 stepeni, a najviša dnevna od 11 do 16. Tokom večeri i noći kiša se očekuje i u ostalim predelima Srbije, osim na severu Vojvodine gde će se zadržati suvo vreme. U Beogradu je ujutru u nižim delovima grada moguća kratkotrajna magla. Tokom dana biće umereno i potpuno oblačno uz slab promenljiv vetar. Najniža temperatura očekuje se od 3 do 6 stepeni, a najviša dnevna oko 14. Tokom večeri i noći biće oblačno vreme sa kišom. U
NIN pre 37 minuta
Serbian News Media pre 2 sata
Mondo pre 2 sata
Novi magazin pre 3 sata
Nova pre 4 sati
RTK pre 7 sati
Moj Novi Sad pre 8 sati
Jug press pre 38 minuta
RINA pre 22 minuta
Glas Šumadije pre 28 minuta
NIN pre 37 minuta
Prokuplje press pre 33 minuta