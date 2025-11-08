Danas se slavi Mitrovdan – koji se običaji i verovanja vezuju za ova praznik

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas slave dan Svetog velikomučenika Dimitrija, koji je u narodu poznatiji kao Mitrovdan.

Po broju onih koji ga slave, Mitrovdan je na petom mestu na listi najvećih srpskih slava, krsno je ime nekih esnafa i dan održavanja zavetine u mnogim mestima. Ovo je stajaći praznik, što znači da je uvek 8. novembra po gregorijanskom kalendaru, odnosno 26. oktobra po julijanskom. Današnji dan u crkvenom kalendaru obeležava se crvenim slovom, prenosi RTS. Ovaj datum se u narodu označava kao hajdučki rastanak i doba godine kada počinje zima. Mitrovdan je posvećen