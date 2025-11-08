Jokić se uključio u program uživo, pa napravio šou o kom bruji Amerika! Legenda NBA lige spomenula rakiju, a Srbin mu momentalno odgovorio! Ovo je hit! (video)

Kurir pre 1 sat
Jokić se uključio u program uživo, pa napravio šou o kom bruji Amerika! Legenda NBA lige spomenula rakiju, a Srbin mu…

Denver Nagetsi demolirali su Golden Stejt Voriorse rezultatom 129:104 i osvetili su im se za poraz na startu sezone, a brutalan meč odigrao je Nikola Jokić.

On je susret završio sa 26 poena i po devet skokova i asistencija, a stigao je i da se odmori pošto je na terenu proveo tek nešto više od 28 minuta i nije ulazio u igru tokom čitave četvrte četvrtine. Po završetku utakmice, Nikola Jokić uključio se u program uživo koji emituje "NBA onPrime", a onda je napravio šou sa legendarnim Dirkom Novickim. U studiju je bio i Stiv Neš, a Novicki i Jokić su imali hit razgovor na kraju uključenja. - Ovo je bilo zabavno, mnogo
Ključne reči

NBANikola JokićDenverrakija

