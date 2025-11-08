Niški Filozofski: Osnivanje Fakulteta srpskih studija cepa fakultet, udar na autonomiju

Niški Filozofski: Osnivanje Fakulteta srpskih studija cepa fakultet, udar na autonomiju

Zaposleni i studenti Filozofskog fakulteta u Nišu su ocenili da bi najavljeno osnivanje "Fakulteta srpskih studija" koji bi nastao izdvajanjem Departmana za istoriju, Departmana za srbistiku i Departmana za ruski jezik i književnost iz sastava Filozofskog fakulteta, "direktno podrilo temelje autonomije visokog obrazovanja u Srbiji" i dovelo u pitanje opstanak "čitavog univerzitetskog sistema".

U zajedničkom saopštenju koje prenose Južne vesti, ocenjuju da se tim "cepanjem" Fakulteta šalje "alarmantan signal da se političkim odlukama može samovoljno urušavati generacijama građen akademski integritet". Vlada Srbije je 6. novembra odlučila o osnivanju "Fakulteta srpskih studija" i potom je održana vanredna skupština Nezavisnog sindikata Filozofskog fakulteta u Nišu, na koju su pozvani svi nastavnici, saradnici, zaposleni i studenti, dekan i uprava
NišVlada SrbijeSindikatfilozofski fakultetgrad niš

