U Srbiji oblačno, mestimično s kišom

RTV pre 2 sata  |  Tanjug
U Srbiji oblačno, mestimično s kišom

NOVI SAD - U Srbiji je danas oblačno, mestimično sa kišom, objavio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duva slab i umeren vetar, u donjem Podunavlju i u planinskim predelima povremeno i jak istočni i jugoistočni, uveče u slabljenju i skretanju na zapadni i jugozapadni. Danas će najviša temperatura biti od 8 do 15 stepeni. Uveče i tokom noći očekuje se postepeni prestanak padavina. Trenutno je najtoplije u Dimitrovgradu gde je 11 stepeni, potom u Ćupriji, Kruševcu, Negotinu i Velikom Gradištu deset stepeni, u Beogradu devet stepeni. Najniža temperatura izmerena je na
