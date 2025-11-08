Danas oblačno i kišovito, uveče prestanak padavina

Srbiji će danas biti pretežno oblačno, mestimično sa kišom, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavod.

Duvaće slab i umeren, u donjem Podunavlju i u planinskim predelima povremeno i jak istočni i jugoistočni vetar, uveče u slabljenju i skretanju na zapadni i jugozapadni. Uveče postepeni prestanak padavina. Najniža temperatura biće od tri do devet, a najviša od devet do 14 stepeni. U Beogradu će biti oblačno, povremeno sa kišom. Uveče prestanak padavina. Temperatura bez većeg kolebanja od osam do 10 stepeni.
