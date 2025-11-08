Đoković odustao od Torina

Najtrofejniji teniser sveta Novak Đoković odustao je od učešća na Završnom mastersu, koji sutra počinje u Torinu, objavio je italijanski Skaj sport.

Đoković je danas trijumfovao na turniru u Atini, pobedivši u finalu Italijana Lorenca Muzetija, koji je na konferenciji za medije rekao da mu je Novak po završetku finala potvrdio da neće igrati u Torinu. Zahvalujući odustajanju Đokovića, na Završnom mastersu osmorice najuspešnijih tenisera u ovoj sezoni igraće Muzeti, koji je bio prva rezerva. Muzeti će preuzeti Novakovo mesto u grupi “Džimi Konors”, gde su još Karlos Alkaras, Tejlor Fric i Aleks de Minor, dok će