Zima se vraća na velika vrata Nove padavine stižu već večeras, a zahlađenje čeka Srbiju od ovog datuma

U nedelju na kratko suvo zatim do utorka na jugu i istoku ponovo kiša. Sredinom nedelje uz hladne noći suvo i toplije. Oko 17. novembra moguće prolazno zahlađenje, dok je novo zahlađenje moguće oko 23. u mesecu

Sutra tokom većeg dela dana suvo, maglovito i tmurno vreme. Više sunca uz malo toplije vreme na jugoistoku Srbije. Krajem dana sa juga stižu nove padavine koje će se brzo širiti na severu regiona, piše Marko Čubrilo u novoj vremenskoj prognozi. Od noći ka ponedeljku do ponedeljka uveče nad Srbijom, Crnom Gorom i jugoistokom BiH ponovo kiša, lokalno i obilna dok bi na visokim planinama bio snega, vetar uglavnom slab. Kako se navodi, na zapadu regiona uglavnom suvo