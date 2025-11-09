Monako se spremio za Partizan

B92 pre 1 sat
Monako se spremio za Partizan

Košarkaši Monaka pobedili su Sen Kanten 92:84 u meču šampionata Francuske.

Ekipa Vasilisa Spanulisa napravila je trijumfalnu uvertiru pred dolazak u Beograd na gostovanje Partizanu u 10. kolu Evrolige, koje ih očekuje u Areni u utorak od 20.30. Monako je tokom celog meča ima kontrolu, na kraju svake deonice imao je dvocifrenu prednost, koja je u ovom duelu išla na na najvećih 21 poen viška. Monako je do trijumfa vodio Metju Strazel sa21 poenom, Eli Okobo je pomogao sa 14, David Mišino postigao je 12, a jedan manje Žoan Begaren. Srpski
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

Dobra uvertira za Partizan: Monako pobedio u domaćem šampionatu pred gostovanje crno-belima u Evroligi

Dobra uvertira za Partizan: Monako pobedio u domaćem šampionatu pred gostovanje crno-belima u Evroligi

Večernje novosti pre 1 sat
Nedović sprečio dramu, Monako slavio pred duele sa "večitima"

Nedović sprečio dramu, Monako slavio pred duele sa "večitima"

RTS pre 1 sat
Odmorni monako stiže na noge Partizanu: Crno-bele čeka novi važan meč u Evorligi!

Odmorni monako stiže na noge Partizanu: Crno-bele čeka novi važan meč u Evorligi!

Kurir pre 1 sat
Pobeda LSK-a: Simunović doneo tri boda protiv Dunava!

Pobeda LSK-a: Simunović doneo tri boda protiv Dunava!

Ozon pre 2 sata
Spanulis odmarao trio za Partizan, Nedović pogađao trojke, Monako rutinski do nove pobede

Spanulis odmarao trio za Partizan, Nedović pogađao trojke, Monako rutinski do nove pobede

Sportske.net pre 1 sat
Sjajan večiti derbi, Partizanu maraton, Zvezda imala meč lopte

Sjajan večiti derbi, Partizanu maraton, Zvezda imala meč lopte

Sport klub pre 1 sat
Partizan dobio Zvezdu u večitom derbiju posle totalne drame! Crveno-bele propustile dve meč lopte

Partizan dobio Zvezdu u večitom derbiju posle totalne drame! Crveno-bele propustile dve meč lopte

Telegraf pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaPartizanEvroligaMonakoFrancuska

Sport, najnovije vesti »

Cicipas otkrio neverovatan podatak o Novaku Đokoviću kao još jedan dokaz ko je najveći svih vremena

Cicipas otkrio neverovatan podatak o Novaku Đokoviću kao još jedan dokaz ko je najveći svih vremena

Danas pre 20 minuta
Milojević posle meča sa Spartakom: Zasluženo i nedopustivo

Milojević posle meča sa Spartakom: Zasluženo i nedopustivo

Danas pre 1 sat
Mančester siti razbio Liverpul uz VAR odluku na štetu “redsa” (VIDEO)

Mančester siti razbio Liverpul uz VAR odluku na štetu “redsa” (VIDEO)

Danas pre 45 minuta
Zvezda se provukla u Subotici, Kostov spasilac crveno-belih

Zvezda se provukla u Subotici, Kostov spasilac crveno-belih

Danas pre 2 sata
Partizan pred Paunovićem održao prvo mesto na tabeli

Partizan pred Paunovićem održao prvo mesto na tabeli

RTS pre 0 minuta