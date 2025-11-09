Monako se spremio za Partizan

Košarkaši Monaka pobedili su Sen Kanten 92:84 u meču šampionata Francuske.

Ekipa Vasilisa Spanulisa napravila je trijumfalnu uvertiru pred dolazak u Beograd na gostovanje Partizanu u 10. kolu Evrolige, koje ih očekuje u Areni u utorak od 20.30. Monako je tokom celog meča ima kontrolu, na kraju svake deonice imao je dvocifrenu prednost, koja je u ovom duelu išla na na najvećih 21 poen viška. Monako je do trijumfa vodio Metju Strazel sa21 poenom, Eli Okobo je pomogao sa 14, David Mišino postigao je 12, a jedan manje Žoan Begaren. Srpski