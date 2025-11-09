(Video) Srpsko veče u NBA ligi: Novi tripl-dabl Jokića, Jović rekordom karijere za pobedu Majamija, Bogdan bez minuta

NBA ekipa Denver pobedila je kod kuće Indijanu rezultatom 117:100 (31:18, 25:29, 39:35, 22:18).

Srpski košarkaš Nikola Jokić zabeležio je još jedan tripl-dabl za domaći tim. Denver je savladao ekipu Indijane za četvrtu pobedu u nizu i ukupno sedmu od početka nove NBA sezone. Nikola Jokić je zabeležio 32 poena, 14 skokova i isto toliko asistencija za svega 32 minuta na parketu. Imao je samo četiri promašaja iz igre - 10/14, a sa linije slobodnih bacanja učinak mu je bio 11/12. Pratiliu su ga Tim Hardavej Džunior sa 17 poena (5/9 za tri) i Votson sa 16, dok su