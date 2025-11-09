Uhapšena tri lica u Nišu zbog bacanja bombe, nedozvoljenog oružja i droge

„Brzom reakcijom i intenzivnim radom, policijski službenici identifikovali su osumnjičenog i priveli ga pravdi, a sve po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Nišu“, navela je Policijska uprava.

Uhapšen je i M. S. (2002) iz Niša, zbog sumnje da je izvršio krivično delo izazivanje opšte opasnosti u pomaganju. Prema navodima istrage, D. M. se sumnjiči da je 24. oktobra aktivirao i bacio ručnu bombu u dvorište jedne porodične kuće u Nišu, a potom pobegao. Sumnja se da mu je bombu prethodno dao M. S. U eksploziji, srećom, nije bilo povređenih osoba. Kako bi rasvetlili slučaj, policijski službenici su izvršili pretres na više lokacija u Nišu. Pretresom stana