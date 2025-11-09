Dijana Hrka osmi dan štrajkuje glađu

Dijana Hrka, majka Stefana Hrke poginulog u padu nadstrešnice Železničke stanice u Novom Sadu, osmi dan štrajkuje glađu.

Hrka kaže da dane ne broji, da se dobro oseća, i da ne odustaje od štrajka. Osvrnula se na to što je sinoć predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao da je spreman na razgovor sa njom i da mu je savest čista. Vučić je rekao da je spreman da primi Dijanu Hrku „uvek i u svakom trenutku“, i da je spreman da je poseti, ali da razgovor protekne bez „političke predstave u kojoj će da ih okruži 500 ljudi“ i bez pokušaja izazivanja incidenata. –Ja sam predsednik svih građana