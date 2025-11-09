Skandal u Engleskoj zbog montiranja trampovog govora! Direktor BBC i urednica podneli ostavke jer je predsednik SAD lažno predstavljen (video)

Generalni direktor britanske televizijske mreže BBC Tim Dejvi i urednica informativnog programa podneće ostavke posle kontroverzne montaže govora američkog predsednika Donalda Trampa Trump. "Ovo je tužan dan za BBC.

Tim (Dejvi) je bio odličan generalni direktor poslednjih pet godina", ali se suočio sa "stalnim pritiskom koji ga je naveo da donese ovu odluku" - da podnese ostavku, rekao je predsednik BBC Samir Šah. Britanska ministarka kulture Lisa Nendi izjavila je danas da je optužba protiv BBC da je pogrešno predstavio izjave predsednika SAD u jednom dokumentarcu "izuzetno ozbiljna". Slučaj dokumentarca "Panorama" je u utorak otkrio list "Dejli Telegraf", a odnosi se na film