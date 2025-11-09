Tramp slavi odlazak vrha BBC: "Ovo su veoma nepošteni ljudi"

Donald Tramp je bio oduševljen kada je Tim Dejvi podneo ostavku u BBC, tvrdeći da je ta organizacija izmenila "moj veoma dobar (savršeni) govor" u kojem je pozivao svoje pristalice da protestuju protiv rezultata izbora 2020. godine.

Tramp i članovi njegove administracije su bili presrećni nakon što je Dejvi napustio BBC zbog kontroverze oko dokumentarca Panorama, koji je navodno doveo gledaoce u zabludu prerađujući Trampov govor pred nerede u Kapitolu 6. januara 2021. godine. Tog dana u Vašingtonu, Tramp je ohrabrivao svoje pristalice da protestuju protiv potvrde predsedničkih izbora 2020, koje je izgubio od demokrate Džoa Bajdena - ali i dalje ne postoje kredibilni dokazi da su izbori bili