Policija uhapsila dvojicu Nišlija zbog bacanja i posedovanja bombi

Medijska kutija pre 15 minuta  |  m.k.
Policajci su uhapsili D. M. (40) iz Niša zbog sumnje da je počinio krivična dela izazivanje opšte opasnosti i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija. Osim njega, uhapšen je i M. S. (23) iz Niša, zbog sumnje da je izvršio krivično delo izazivanje opšte opasnosti u pomaganju. -D. M. se sumnjiči da je 24. oktobra aktivirao i bacio ručnu bombu u dvorište jedne porodične kuće u Nišu, a potom pobegao. Sumnja se da mu je bombu
