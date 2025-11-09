„Ne mogu dete da odgovorim“: U štrajk glađu Jaćimović sutra stupa sa sinom (16)

Prevoznik Milomir Jaćimović stupiće sutra u štrajk glađu, a sa njim će u štrajk stupiti i njegov sin, izjavio je on za N1.

U toku je protest podrške Jaćimoviću u Novom Sadu. „Nemam više drugog izbora, autobusi su mi uzeti, kazne su mi ispisane milionske. Oni su mene ubili, mrtav sam, ja nisam d.o.o, već prevoznik i garantujem nepokretnom i pokretnom imovinom. Ja i kad bih prodao sve, pitanje je da li bih imao da platim sve kazne koji su mi ispisane“, kaže Jaćimović. Jaćimović kaže i da mu je teško što će u štrajk glađu stupiti i njegov sin. „Ne mogu dete svoje da odgovorim, zajedno će