„Ne mogu dete da odgovorim“: U štrajk glađu Jaćimović sutra stupa sa sinom (16)

Nova pre 1 sat  |  Autor: N1
„Ne mogu dete da odgovorim“: U štrajk glađu Jaćimović sutra stupa sa sinom (16)

Prevoznik Milomir Jaćimović stupiće sutra u štrajk glađu, a sa njim će u štrajk stupiti i njegov sin, izjavio je on za N1.

U toku je protest podrške Jaćimoviću u Novom Sadu. „Nemam više drugog izbora, autobusi su mi uzeti, kazne su mi ispisane milionske. Oni su mene ubili, mrtav sam, ja nisam d.o.o, već prevoznik i garantujem nepokretnom i pokretnom imovinom. Ja i kad bih prodao sve, pitanje je da li bih imao da platim sve kazne koji su mi ispisane“, kaže Jaćimović. Jaćimović kaže i da mu je teško što će u štrajk glađu stupiti i njegov sin. „Ne mogu dete svoje da odgovorim, zajedno će
