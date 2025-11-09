VIDEO Jokić doneo posebnu odluku: „Neću da se stresiram i da urlam“

Nova pre 18 minuta  |  Autor: Dušan Marković
VIDEO Jokić doneo posebnu odluku: „Neću da se stresiram i da urlam“

Nikola Jokić je ponovo oduševio NBA ligu — tripl-dabl za samo 22 minuta i pobeda njegovog Denver Nagetsa nad Indijanom (117:100).

Srpski as je ostvario šesti tripl-dabl u sezoni i 170. u karijeri, a posle meča otkrio je šta je promenio u pristupu – i to van parketa. Iako je već poznat po smirenosti i neverovatnom košarkaškom IQ-u, Jokić je iznenadio javnost otkrivši kako je odlučio da ove sezone potpuno promeni odnos prema sudijama. „To je moja nova stvar ove godine. Ne želim da se stresiram ili da urlam na sudije. Samo ću pokušati da usmerim energiju na košarkaški teren“, izjavio je Jokić
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Trener denvera stao pred kamere, pa svima u lice sasuo istinu o Jokiću! Poslao je poruku koja će odjeknuti Amerikom: "On je..."…

Trener denvera stao pred kamere, pa svima u lice sasuo istinu o Jokiću! Poslao je poruku koja će odjeknuti Amerikom: "On je..."

Kurir pre 4 minuta
Ključna odluka Nikole Jokića, ovu novinu je uveo ove sezone: Srbin sve priznao na konferenciji!

Ključna odluka Nikole Jokića, ovu novinu je uveo ove sezone: Srbin sve priznao na konferenciji!

Hot sport pre 54 minuta
(VIDEO) Novi rekord i nova nestvarna partija Jokića!

(VIDEO) Novi rekord i nova nestvarna partija Jokića!

Sport klub pre 19 minuta
Partija karijere: Jović blistao protiv Portlanda (video)

Partija karijere: Jović blistao protiv Portlanda (video)

Sportski žurnal pre 54 minuta
Zbog ovoga o nikoli joviću bruji čitava Amerika! Pogledajte šta je radio neverovatni Srbin! (video)

Zbog ovoga o nikoli joviću bruji čitava Amerika! Pogledajte šta je radio neverovatni Srbin! (video)

Kurir pre 44 minuta
Rajaković zaustavljen, Bogdanović i Vukčević nisu igrali (video)

Rajaković zaustavljen, Bogdanović i Vukčević nisu igrali (video)

Sportski žurnal pre 34 minuta
"Ti si žilavi Balkanac, kako to radiš?": Jović oduševio Amerikance odgovorom posle rekorda karijere

"Ti si žilavi Balkanac, kako to radiš?": Jović oduševio Amerikance odgovorom posle rekorda karijere

Mondo pre 4 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

NBANikola JokićDenver

Sport, najnovije vesti »

Liverpul - Kriza, kakva kriza?

Liverpul - Kriza, kakva kriza?

Sportske.net pre 49 minuta
Mesi se pita - Majami u četvrtfinalu!

Mesi se pita - Majami u četvrtfinalu!

Sportske.net pre 24 minuta
Janakopulos morao da se oglasi zbog forme: "Svaki igrač u sekundi dobije novac ili bilo koje uslove..."

Janakopulos morao da se oglasi zbog forme: "Svaki igrač u sekundi dobije novac ili bilo koje uslove..."

Sportske.net pre 4 minuta
Užas u komšiluku! Direktor kluba preminuo tokom utakmice! Velika tragedija potresla region!

Užas u komšiluku! Direktor kluba preminuo tokom utakmice! Velika tragedija potresla region!

Kurir pre 28 minuta
Trener denvera stao pred kamere, pa svima u lice sasuo istinu o Jokiću! Poslao je poruku koja će odjeknuti Amerikom: "On je..."…

Trener denvera stao pred kamere, pa svima u lice sasuo istinu o Jokiću! Poslao je poruku koja će odjeknuti Amerikom: "On je..."

Kurir pre 4 minuta