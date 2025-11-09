VIDEO Jokić doneo posebnu odluku: „Neću da se stresiram i da urlam“

Nikola Jokić je ponovo oduševio NBA ligu — tripl-dabl za samo 22 minuta i pobeda njegovog Denver Nagetsa nad Indijanom (117:100).

Srpski as je ostvario šesti tripl-dabl u sezoni i 170. u karijeri, a posle meča otkrio je šta je promenio u pristupu – i to van parketa. Iako je već poznat po smirenosti i neverovatnom košarkaškom IQ-u, Jokić je iznenadio javnost otkrivši kako je odlučio da ove sezone potpuno promeni odnos prema sudijama. „To je moja nova stvar ove godine. Ne želim da se stresiram ili da urlam na sudije. Samo ću pokušati da usmerim energiju na košarkaški teren“, izjavio je Jokić