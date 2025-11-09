Hitna pomoć: Jedna osoba poginula u saobraćajnoj nesreći na Obrenovačkom putu, osam povređeno

Novi magazin pre 44 minuta  |  Beta
Hitna pomoć: Jedna osoba poginula u saobraćajnoj nesreći na Obrenovačkom putu, osam povređeno

Jedna osoba, srednje dobi, poginula je rano jutros u saobraćajnoj nesreći na Obrenovačkom putu, između Umke i Ostružnice, rečeno je u beogradskoj Hitnoj pomoći agenciji Beta.

Još osam osoba je povređeno. Nesreća se desila oko 5.45 časova. Do nesreće je došlo usled sudara autobusa i putničkog auta, čiji je vozač poginuo, javila je Radio televizija Srbije (RTS). Tokom noći beogradska Hitna pomoć intervenisala je 124 puta, od toga 20 puta na javnim mestima. Intervencije su usledile uglavnom zbog hroničnih zdravstvenih problema.
